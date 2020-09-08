AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığın kongre öncesi basın bilgilendirme toplantısı düzenledi!

Onikişubat Bisiklet Yolu ve Yürüyüş Parkurunda, Kadın Kolları Başkanı Banu Bakdil ve Gençlik Kolları Başkanı Cemil Tuğrul Özdöşemeci ile birlikte basın mensuplarıyla buluşan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, 12 Eylül Cumartesi günü Batıpark Spor Kompleksi’nde yapılacak olan kongre seçimlerinde yeniden adaylığını açıkladı.

Yeni dönem için ilçeye hizmet yolunda kadrosunda değişikliğe gittiğini belirten Kara, “45 kişilik yeni bir kadroyla ilçemize hizmet etmekten gurur duyacağız” dedi.