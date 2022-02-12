AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Ünal, 12 Şubat coşkusunu Aksu Haber’e değerlendirdi

Ak Parti MYK Üyesi Ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şöyle konuştu:



“Ben öncelikle hem büyükşehir belediyemize hem valiliğimize çalışmalarından dolayı katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü 102 yıldan beri bizim bu kutlamalarla yaşattığımız bir duygu var.

Bugün de ifade ettim bizim bu bağımsızlık duygusunu bizim bu bayrak ve vatan sevgimizi özgürlüğümüze duyduğumuz büyük aşkı çocuklarımıza miras bırakabilmek için biz her 12 Şubat'ta bunu yeniden yeniden hatırlıyoruz. Ama bugün ben Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimide canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün sahiden çok büyük bir coşku vardı. Çok güzel bir katılım vardı. Geçit töreniyle olsun, katılımla olsun bu arada tabii büyükşehir belediyemiz Bir hafta boyunca Kurtuluş etkinliklerinde hem sanat hem kültürel hem tarih hem edebiyat hem şiir açısından Kurtuluş gününün önemini ve anlamını vatandaşımızla da paylaşan etkinlikler yaptı. Rabbim bize bir daha 12 Şubat 1920’yi yaşatmasın daha binlerce yıl bu topraklarda Özgür bağımsız yaşamamızı sağlasın İnşallah”



“AKSU TV BU BÜYÜK ŞENLİĞE ORTAK OLUYOR”



“Aksu TV Kahramanmaraş’ımızın gözü kulağı, yani Aksu TV Kahramanmaraş’ımızda olan her şeyi bütün Türkiye'ye ve dünyaya bulaştırıyor ve 12 Şubat etkinlikleri kapsamından beri de canlı yayınlarla Aksu TV bu büyük şenliğe ortak oluyor. Aksu TV'yi de bu açıdan tebrik ediyor” Muhabir: Gökhan Çalı