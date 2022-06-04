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Ak Parti, Türkiye Çevre haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi!

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda, İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Aziz Gümüş beraberinde Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlarının katılımıyla basın açıklaması yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 04.06.2022, 13:41 04.06.2022, 17:02
Ak Parti, Türkiye Çevre haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi!

Gümüş, yapmış olduğu basın açıklamasında şunları kaydetti:

Değerli basın mensupları,

Dünya Çevre Günü, 1972 yılından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır. Bu yıl ise, 1-7

Haziran haftası Sn. Cumhurbaşkanı’mızın imzasıyla “Türkiye Çevre Haftası” olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle

çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip

Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata

geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır.

Şehirlerimiz artık Sıfır Atık’ı, Sıfır Atık Mavi’yi, Geleceğe Nefes’i, Millet Bahçeleri’ni, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta; bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle

mücadele etmek adına “sessiz devrimler” olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide % 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa’da 5. sıraya

yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik.

Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı % 9,6’dan % 11,9’a

çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi Millet Bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Atıkların ekolojik zararlarını önlerken, aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi’ni tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeliyiz ki; bu hedeflerin hayata geçirilmesine

hız kazandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızbünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salımını da azaltmak amacıyla kara, hava,

demiryolu ve denizyolu altyapımızı güçlendirirken, sıfır emisyonlu aracımız, Türkiye’nin Otomobili TOGG’u da milletimize kazandırdık. Tüm bu çalışmalarla birlikte gelecek nesillere sadece temiz ve yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda büyütülüp

geliştirilecek yeni fikirler miras bırakmayı da ilke edindik. Ülkemizde bütün bu gelişmeler olurken, Kahramanmaraş olarak yapımı tamamlanan 551706 m2, yapımı devam eden 589000 m2 olmak üzere toplam 1140706 m2 Millet Bahçesi, atıksu arıtma tesisisleri, 35

kilometreye yakın bisiklet yolu kazandırdık, yeşil alan varlığımızı artırdık. Sıfır Atık Projesi kapsamında SABS sistemi kurulmuş ve Proje kapsamında 2044 kurum bilgi sistemine kayıt olmuştur. 1113 adet kurum/kuruluş okul vs. Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almıştır.

Değerli basın mensupları,

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti

olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor,

sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz.

Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır.

Bizim için çevreci olmak; ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır.

Bizim için çevreci olmak; vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Millet

Bahçeleri’ni hizmete sunmaktır.

Bizim için çevreci olmak; elektrikli aracımız TOGG’u üretmek, Türkiye’nin iddiasını dünyaya

duyurmaktır.

Bizim için çevreci olmak; atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık

Projesi’ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak; atıksu arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır.

Bizim için çevreci olmak; Edirne’den Hakkâri’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimi ile birlikte 2053 yılında Net Sıfır

Emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle; Kahramanmaraş olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

Herkesi bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya davet ediyor, Türkiye Çevre Haftası’nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz.

Haber: Mehmet Deveci

#k Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı #İl Çevre #Şehir ve Kültür Başkanı Aziz Gümüş #Gençlik Kolları Çevre #Şehir ve Kültür Başkanları
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