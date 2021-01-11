AK Parti ve MHP'den ortak basın açıklaması

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe başkanlığı ortak basın açıklaması yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:”Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve sn. Devlet Bahçeli beyefendinin Ülkemizin birlik beraberliği, bölünmez bütünlüğü ve 2023- 2053- 2071 vizyonuyla vatanımız için tüm ruhu, inancı ve azmiyle çalışmalar yürütmektedir.

Ülkemizde kaos sevicileri üzecek bu çalışmalar için Merkezi- Yerel teşkilatlarımızla aynı vakarla bu dik duruşu yücelterek cumhur ittifakına olan bağlılığımızı vurguluyoruz.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Sn. Üzeyir Bostan ile cumhur ittifakı olarak sarsılmaz irademiz ve kararlı duruşumuz ile Elbistan’ımız için canla, başla çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.

Biri açken diğeri tok kalamayan aynı zamanda vatan, bayrak, şehitlik makamı deyince en önde koşan Anadolu’nun yiğit evlatlarıyız.

Her ne kadar bu birlik, beraberlik ve huzur birilerinin canını yaksa da biz Ülkemiz ve Elbistan’ımız için daha fazla çalışacağız.

Bizler Halkımızın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Bakanı Sn. Devlet Bahçeli liderlerimizin istikametinde gün geçmesin ki bir müjdeyle hemşerilerimizi karşılamak isterken;

Atık Su Arıtma Tesisi, Biogaz Üretim Tesisi , Adatepe - Karakuz Barajı, TOKİ konutları Temel İnşaatı

Doğalgaz müjdesi,Göksun - Elbistan Yolu, Elbistan - Malatya Yolu, Yapalak Göleti Çalışmaları

Adliye Sarayı , Hükümet Konağı , Diş Hastanesi , Okullarımız ,Devlet Hastanemiz , Müzemiz , Besi OSB , İstiklal üniversitesi ve yeni açılan bölümler, Organize Sanayi Bölgesi için Yatırımcı Teşvikleri ve bölgemize sayamadığım birçok yatırımla ilgili zaman harcamayı kendisine görev edinmiş bir EKİBİ ne kadar hedeflerinden alıkoymaya çalışsalar da yılmayacağımızı ve hatta bu gibi ataklar bizler için içimizde yanan Hizmet ateşine su dökmek değil tam tersine benzin dökerek yanan ateşi daha da alevlendirdiklerinin bilinmesini isteriz.

Elbistan’ımızın gelişmesi, kalkınması için başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mahir Ünal Bakanımız, Bölge Milletvekillerimiz, İl Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız olmak üzere tüm kademelerimizce hemşehrilerimize hizmet etmekten onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla…