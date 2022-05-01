AK Parti Vefa iftar programında bir araya geldi!
Ak Parti İl Başkanlığı Tarafından Kurulduğu Günden Bu Yana Ak Davaya Hizmet Veren Yol Arkadaşları Düzenlenen Vefa İftarından Bir Araya Gelirken Programa Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’de Katılım Sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 12:53 01.05.2022, 17:52
Burada Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Düzenlenen Vefa İftarını Değerlendirdi
Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci İse Gerçekleştirdiği Konuşmasında Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verdi.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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