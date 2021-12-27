AK Parti yeni ekonomi modelini anlatmak için sahaya indi

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere tüm teşkilatın, eş zamanlı olarak yeni ekonomik modelle ilgili çalışma yaptığını söyledi.

‘Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı yeni ekonomi modelimizi tüm halkımıza anlatıyoruz’ diyen Başkan Tıraş, “İlçe teşkilatlarımızın tamamı bu eş zamanlı saha çalışmasına katılıyor. Sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşarak Türkiye’nin yeni ekonomi modelini anlatıyoruz. Broşürler dağıtarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.



İlçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de broşür dağıtımı yaptıklarını belirten AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi özellikle ekonomideki kıskaçtan kurtaracak, aziz milletimizin refahını, kalkınmayı, yatırım ve istihdamı önceleyen yeni ekonomik düzenlemeleri halkımıza anlatmak için sahadayız. 2023, 2053 ve 2073 hedeflerinden şaşmadan güçlü Türkiye için daha çok çalışacağız. Asla yorulmayacağız” şeklinde konuştu.



Vatandaşların desteği ve takdiri ile karşılaştıklarını vurgulayan Başkan Tıraş, “Dolar 30 TL olacak felaket tellalları, şimdi dut yemiş bülbüle döndü. Kafalarını kuma gömseler de bizler onların asıl amacının ne olduğunu gördük. Kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden ülkemize milletimize oynanan oyunu görerek, durdurmayı başardık. Asgari ücreti yüzde 50’ye yakın arttırarak emekçi kesime soluk aldıracak tedbirler aldık. Biz, bir ve beraber oldukça ülkemize hiç kimse pranga vuramayacak. Nereden gelirse gelsin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bizlere teveccüh gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.