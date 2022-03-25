AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Afşin Belediyesini ziyaret etti

Belediye makamında açıklama yapan Yanılmaz, şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ımızda yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AK Partili ilçe belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. Büyükşehir belediyemizde yapılan çalışmalar hakkında brifing aldık ve gördük ki büyükşehir belediyemiz bir bakanlık gibi çalışıyor. Ardından Afşin, Ekinözü, Elbistan ilçe belediyelerimizden çalışmaları hakkında bilgi aldık.” Dedi.

AK Partili 805 belediyenin gönül belediyeciliği düsturuyla vatandaşlara hizmet ettiğini aktaran Yanılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“AK Parti demek hizmet demek, yatırım demek. Hizmeti en pratik şekilde veren siyasi birim belediyelerimizdir. AK Partili belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. 805 AK Partili belediye başkanımız gönül belediyeciliğini öne alarak vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru için canla başla çalışmaktadır. Allah’ın izniyle belediyelerimizin bu gayretleri neticesinde 2023’e giden yolda kahir ekseriyet oyları alarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanlığı makamında görevini sağlayacak ve cumhur ittifakı ortaklığında yeniden mecliste hükümeti kurarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Ziyarette, Belediye Başkanı Vekili Ünal Peköz, ilçe genelinde devam eden ve planlanan yatırımlarla alakalı sunum yaptı.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Basına kapalı devam eden toplantının ardından Başkan Vekili Peköz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’a belediye tarafından Afşin lavanta ürünlerinden oluşan ürünleri takdim etti.