AK Partili Güvenç ve Kılıç İstiklal Üniversitesi’ni ziyaret etti

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve KİÜ Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay’ın da yer aldığı ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşirken, Güvenç ve konuklar, İstiklal Üniversitesi’nin yeni kampüs yerinin belirlenmiş olması dolayısıyla “hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Özgül, bundan sonraki süreçte, ivedilikle kampüs inşaatına geçileceğini belirtti. Bu çalışmalar esnasında verilen destek dolayısıyla konuklarına teşekkür eden Özgül, şöyle konuştu:

“Ankara’da çok verimli görüşmeler gerçekleştirmiştik. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı gerekse de YÖK Başkanımızı ziyaretimiz, üniversitemiz açısından olumlu geçti. Bu süreçte TBMM İçişleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç’in, Milletvekilimiz Ahmet Özdemir’in ve İmran Kılıç’ın, Valimiz Ömer Faruk Coşkun’un ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün ciddi desteklerini görmüştük. Kendilerine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki aşamalarda da Kahramanmaraş’a yakışacak, İstiklal Üniversitesi’ne yakışacak bir kampüsü el birliği ile meydana getireceğiz. Yine ülkemizin ve şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek fakülte ve bölümleri açmaya devam edeceğiz. Bir kez daha yeni kampüs alanımızın hayırlı olmasını diliyorum.”