AK Partili heyetten Ilıca Mahallesi’ne ziyaret!

Heyet esnaflara hayırlı işler dileyerek onların taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde daha güzel bir ılıca için esnaf ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara yapılan ziyaretleri değerlendirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek “kısıtlamaların kalkmasının ardından esnaflarımızın işlerinin açılması bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de yatırımlar ve ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise “bizler sadece seçimlerde değil her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.