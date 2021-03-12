AK Partili vekil Habibe Öçal'ın kitabı HDP'yi agresifleştirdi

AK Parti'li Öçal: "HDP, 'PKK Terörü ve Kadın' kitabımda gerçeklerin yüzlerine vurulmasından rahatsız oldu"

KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 15:40
AK Partili vekil Habibe Öçal'ın kitabı HDP'yi agresifleştirdi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "PKK Terörü ve Kadın" kitabında ortaya koydukları gerçeklerin HDP'yi rahatsız ettiğini, agresifleştirdiğini kaydetti.
Öçal,  yaptığı açıklamada, yedi aylık bir çalışmanın sonucunda hazırladığı "PKK Terörü ve Kadın" adlı kitapta, terör örgütünün ve siyasi uzantılarının ortaya koyduğu kadın profilini tekrar irdelemek ve bu karanlık alana ışık tutmak istediklerini söyledi.
Kitabı hazırlarken güvenlik birimlerinin raporlarından, mahkeme iddianamelerinden yararlandıklarını dile getiren Öçal, ayrıca medyada yer alan haberleri de taradıklarını anlattı.
Öçal, yaşanmışlıklara dayalı anlatımların olduğu bölümlerin çalışmayı özgün kıldığını ifade ederek, "Diyarbakır Anneleri'nin dağa kaçırılan çocuklarının hikayelerini dinledik. Örgütten kaçan itirafçı kadınlarla görüştük. Tanıklıklar ve yaşanmışlıklar özgün bir şekilde bu kitapta yer aldı." diye konuştu.
TBMM Genel Kurulu'nda kitabı hakkında HDP ile tartışmalar yaşandığını anımsatan Öçal, "Kitapta ortaya koyduğumuz gerçekler tamamen bilgi, belge, görsel ve tanıklıklara dayalı. Artık hiçbir şekilde inkar edemeyecekleri, kaçamayacakları ifadeler de vardı. Bu gerçekler, bunları biraz agresifleştirdi. Buradaki rahatsızlıkları, gerçeklerin yüzlerine bu kadar sert çarpılmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kitaba ilişkin tepkilerine değinen Öçal, şöyle konuştu:
"Biz bu kitabımızı, parlamento çatısı altında faaliyet gösteren bütün siyasi partilerimizin milletvekillerine gönderdik. Milletvekillerine kitap gönderilmesi, aslında daha önce de yaşanan bir şey. CHP'den, MHP'den, HDP'den milletvekilleri odalarımıza çeşitli çalışmalarını gönderiyor. Biz de bunları siyasi nezaket gereği demokratik bir yaklaşımla kabul edip alıyoruz. Ancak bu şekilde hiçbirimiz çirkin, asabi, agresif bir dil kullanmaya gitmedik.
Terör bir gerçek. Bu sorun hepimizin. Eğer bu kadar rahatsız oluyorlarsa öncelikle Diyarbakır Anneleri'ni, o bölgelerin kadınlarını dinlesinler. Tanıklığı bizden önce kendilerinin yapmaları gerekirdi. Oysa bu işi biz yaptık. Bu tanıklıkları, bu acıyı, yaşanan dramı ortaya biz koyduk.
Tabii HDP'nin tavrını anlayabiliyoruz. Ama CHP'nin tavrını burada ortaya koymak gerekir. CHP'nin bir grup başkanvekili, HDP'nin karşı çıkmasıyla birlikte aynı şekilde bu kitaba karşı çıktı. Bizim bu çalışmamızda CHP'ye yönelik çok ciddi eleştiriler yok. Sadece biz dedik ki 'CHP, siyasi tarihi boyunca jakoben bir aydınlanmayı izledi. Aynı zamanda HDP ve HDP'nin geçmişindeki siyasi partileri, oluşumları CHP sürekli Meclise taşıma noktasında kendisine bir görev üstlenmişti.' Burada anlattığımız, CHP'ye olan eleştirimiz değil, CHP'nin mevcut tarihsel sürecidir. Ama bir grup başkanvekili tepkisini ortaya koyarken başka bir CHP grup başkanvekili ne kadar düzgün ve iyi hazırlanmış bir çalışma olduğunu söyleyip, arayıp kutlayabildi. Bu da şunu gösteriyor, CHP'nin HDP ile ittifakında CHP'nin içerisinde çatlak var. Bunu iyi görmeleri lazım. CHP'nin milliyetçi muhafazakar kanadı HDP ile yapılan ittifaktan rahatsız."
TBMM Genel Kurulu'ndaki tartışmada HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kitapta HDP ile ilgili iddiaların olduğunu söyleyerek, "Bir sonraki hamleniz de vekillerimizin kapıları vurulup kaçılacak mı acaba, yani taş mı atılacak? O kitap çöpte, çöp dışında hiçbir yeri hak etmiyor." demişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kitapta CHP hakkında kabul edemeyecekleri ifadeler olduğunu belirterek, "Parlamento çatısı altında birbirimizin odasına böyle tahrik edici şeyler yollamak doğru değil." ifadesini kullanmıştı.

#AK Parti #Habibe Öçal #pkk #Kadın
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