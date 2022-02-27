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AK Parti’nin Kahramanmaraş coşkusu aynı şekilde devam ediyor

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda salona sığmayan teşkilat üyelerine seslendi.

KAHRAMANMARAŞ 27.02.2022, 17:04 27.02.2022, 17:13
AK Parti’nin Kahramanmaraş coşkusu aynı şekilde devam ediyor
AK Parti’nin Kahramanmaraş coşkusu aynı şekilde devam ediyor
AK Parti’nin Kahramanmaraş coşkusu aynı şekilde devam ediyor

Başkan Görgel, yarın seçim olacakmış gibi tüm teşkilat olarak uyum içerisinde sahada büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getirerek yeni üye sayılarında da artış yaşanmaya devam ettiğini söyledi. 

AK Parti Kahramanmaraş Daraltılmış İl Danışma Meclis Toplantısı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, İl ve İlçe Teşkilatlarının 3 kademe yönetim kurulu üyeleri, İlçe Belediye Başkanları ve Belediye meclis üyelerinin katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleşti.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Kahramanmaraş’taki AK Parti camiasının birbiriyle uyum içerisinde çalışmanın huzurunu yaşadığını bu uyumun ise Kahramanmaraş’a hizmet olarak döndüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü olması dolayısıyla İl Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa video filmin izlendiği toplantıda konuşmasını sürdüren İl Başkanı Görgel, parti çalışmasından söz ederek; “Kahramanmaraş’ta partimize olan coşku ilk günkü heyecanla devam ediyor. Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, il ve ilçe Teşkilatlarımız, Kadın ve Gençlik Kollarımız, Belediye Başkanlarımız, meclis üyelerimiz, Mahalle başkanlarımız kısaca en tepeden en tabana kadar sahada var gücümüzle çalışıyoruz.

Sahada hemşerilerimizden aldığımız destek ve ilgi inanın sorumluluğumuzu katbekat artırıyor. Yaşlı amca ve teyzelerimiz ile mazlumların duasını arkasına alan bu kutlu dava, aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Milletimizin derdiyle hemhal olan bir parti olduğumuzu her mensubumuzun bilmesi lazım. Cumhuriyet tarihinden bu yana yapılan hizmetlerin katbekat fazlası AK Parti döneminde yapıldığını özellikle genç kardeşlerimize iyi anlatmalıyız. Bir de şunu unutmamalıyız, biz sadece seçimden seçime sahaya inen değil her zaman sahada milletinin içinde olan bir parti olduğumuzun da unutulmaması lazım” dedi.

Tüm teşkilat üyelerinin eksiksiz katıldığı Daraltılmış İl Danışma Meclis Toplantısında selamlama konuşması yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’da AK Parti olarak birlik ve beraberliklerinin devam etmesi temennisinde bulunarak 2023 seçimlerine doğru emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. AK Parti teşkilatına övgüler yağdıran Öçal, onlarla yol arkadaşlığı yapmaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’de yaptığı konuşmada İl Başkanı Fırat Görgel’le kendisinin teşkilatın içerisinde büyüdüklerini hatırlatarak partilerinin teşkilatlanmasında büyük emek harcadıklarını dile getirdi. Bu teşkilatla gurur duyduklarını da vurgu yapan Milletvekili Özdemir “Teşkilatımızın içerisinde büyüdük. Sizinle birlikte olmaktan yine gurur duyuyorum. Sayın Bakanımızın ve milletvekillerimizin öncülüğünde Kahramanmaraş için gece gündüz demeden yatırım yapmaya ve yatırımları takip etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından ilçeler arasında 2022 yılı Ocak ayı yeni üye kayıt çalışmalarında başarı gösteren AK Parti Göksun İlçe Teşkilatına plaket takdim edildi. Plaketi alan AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül teşkilatı adına teşekkür ederek çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Plaket takdimi sonrasında soru ve cevap kısmına geçildi.  Teşkilat üyelerinin soruları ilgili teşkilat üyesi ve milletvekilleri tarafından cevaplandırıldı. Hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile program sona erdi.

#AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel #Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi #AK Parti
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