Akademi bir vizyonun neticesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi eğitimleri devam ediyor. Eğitimler bahar döneminde 13 farklı atölye ve 533 öğrenciyle gerçekleştiriliyor. Toplamda 8 hafta boyunca, Kısa Film, Hüsn-ü Hat, Yazı, Yeni Medya ve İletişim, Sosyolojinin Temel Kavramları, Dergi, Tarih, Diksiyon, Proje, Öykü, Bilim Tarihi, Metin Okumaları ile Düşünce atölyeleri alanlarında gerçekleştirilecek eğitimler, ilk yarıyı geride bıraktı. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği akademi bahar dönemi eğitimleri, 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek son dersle birlikte tamamlanacak.

Uluslararası Projeler Üretebilecekler

Proje Atölyesi eğitmeni Doç. Dr. Selim Somuncu eğitimlere ilişkin, “Eğitimlerimizde gereksinimleri kazanımlara çevirmeyi amaçlayarak sistematik bir düşünme biçimi geliştirmeye çalışıyoruz. Atölyemiz katılımcılara, proje yazmanın yanı sıra Erasmus, Avrupa Birliği gibi projelerin oluşum süreçleri, kriterleri ve fon yönetimleri konularında kazanımlar sağlamayı hedefliyor. Özellikle Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanından yapacağı başvuruya ilişkin hazırlık süreçleri, kentten üretilecek uluslararası projelerin önemini ortaya koyuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün vizyonerliği ile Kahramanmaraş Akademi’nin şehrin büyük bir potansiyelini karşıladığını ve uzun vadede şehrimizin gelişimi adına son derece etkili olacağını düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.