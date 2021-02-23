Akademi Eğitimlerine yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi’de bahar döneminde 13 farklı branşta 533 katılımcı eğitim alıyor. Bahar dönemi boyunca 8 hafta devam edecek eğitimlerin ilk haftası geride kaldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından Kısa Film, Hüsn-ü Hat, Yazı, Yeni Medya ve İletişim, Sosyolojinin Temel Kavramları, Dergi, Tarih, Diksiyon, Proje, Öykü, Bilim Tarihi, Metin Okumaları ile Düşünce atölyelerinde ilk hafta tamamlandı.

Katılım Yüksek

Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Medya ve İletişim Atölyesi eğitmeni Derya Kaman ilk haftaya yönelik yaptığı değerlendirmede, “Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği Kahramanmaraş Akademi, katılımcılarımızdan büyük bir ilgi görüyor. Öğrencilerimizin hemen hepsi derslere aktif katılım gösteriyor. Eğitimlerimizin, böylesi bir ilgi görmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Şehir adına böyle bir imkan oluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Önemli bir potansiyelin karşılık bulmuş olmasından bizler de son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.