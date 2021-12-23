Akademi Güz Dönemini Sempozyumla Tamamlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” güz dönemini sempozyum etkinliğiyle tamamlıyor. Sütçü İmam Üniversitesi’nin katkılarıyla 23 Aralık Perşembe günü (bugün) başlayacak Öğrenci Sempozyumu, 7 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Safahat Okumaları, Sosyolojinin Temel Kavramları, Varoluşsal Düşünce Atölyesi, Yunus Emre Okumaları, Yeni Medya ve İletişim, Dergi, Bilim Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Roman, Öykü, Yazı, Düşünce ile Sinema ve Felsefe başta olmak üzere toplamda 13 atölyede eğitim alan 44 kursiyer eğitmenleri tarafından başkanlık edilen oturumlarda bildirilerini sunacak.

Safahat Okumaları Bugün!

Gerçekleştirilecek ilk oturum ise “Safahat Okumaları” başlığında olacak. Oturum, 23 Aralık Perşembe (bugün) saat 15.00’da KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Prof. Dr. Kemal Timur’un başkanlığında gerçekleştirilecek oturumda Fevzi Şahin, Fatma Nur Yuşan ve Mustafa Dikmen bildirilerini sunacak. Toplamda 13 oturumun gerçekleştirileceği sempozyum takvimine ise https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/12/23/kahramanmaras-akademi-ogrenci-sempozyumu-takvimi adresinden erişilebiliyor.