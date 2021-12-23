Akademi Güz Dönemini Sempozyumla Tamamlıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi, güz dönemini Öğrenci Sempozyumu etkinliğiyle tamamlıyor. 23 Aralık – 7 Ocak tarihlerinde yapılacak sempozyumda, 13 farklı atölyede eğitim alan 44 kursiyer, eğitmenlerinin başkanlık ettiği oturumlarda bildiriler sunacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” güz dönemini sempozyum etkinliğiyle tamamlıyor. Sütçü İmam Üniversitesi’nin katkılarıyla 23 Aralık Perşembe günü (bugün) başlayacak Öğrenci Sempozyumu, 7 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Safahat Okumaları, Sosyolojinin Temel Kavramları, Varoluşsal Düşünce Atölyesi, Yunus Emre Okumaları, Yeni Medya ve İletişim, Dergi, Bilim Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Roman, Öykü, Yazı, Düşünce ile Sinema ve Felsefe başta olmak üzere toplamda 13 atölyede eğitim alan 44 kursiyer eğitmenleri tarafından başkanlık edilen oturumlarda bildirilerini sunacak.
Safahat Okumaları Bugün!
Gerçekleştirilecek ilk oturum ise “Safahat Okumaları” başlığında olacak. Oturum, 23 Aralık Perşembe (bugün) saat 15.00’da KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Prof. Dr. Kemal Timur’un başkanlığında gerçekleştirilecek oturumda Fevzi Şahin, Fatma Nur Yuşan ve Mustafa Dikmen bildirilerini sunacak. Toplamda 13 oturumun gerçekleştirileceği sempozyum takvimine ise https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/12/23/kahramanmaras-akademi-ogrenci-sempozyumu-takvimi adresinden erişilebiliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
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|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
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|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
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|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|19. Göztepe
|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8