Akademi üniversite modeliyle çalışıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahramanmaraş Akademi” 9 farklı atölyede yaklaşık 500 öğrenciyle yaz dönemi eğitimlerini tamamladı. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen eğitimlere kursiyerler dönem boyunca yoğun bir ilgi gösterdi. Sertifikalarını alan öğrenciler ise eğitimlerden memnuniyetlerini ifade etti. Uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimlerin akademik hayatlarına pozitif katkı sağladığını ifade eden kursiyerler, Kahramanmaraş Akademi’yi ‘küçük bir üniversite’ olarak nitelendiriyor.

Şehir Kimliğine Katkıda Bulunuyor

Türk Düşünce Tarihi atölyesi kursiyerlerinden Yüksek Lisans öğrencisi Esra Lokmacı: “Kendi üniversitemde Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmaktayım. Yaz döneminde Türk Düşünce Tarihi alanında kendimi geliştirmek amacıyla başvuru yaptım. Burada üniversitenin bir eğitiminde gibiyiz. Bizler için son derece faydalı oluyor. Bana kattıkları şeylerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın buraya gelmesini ve bu güzel ortamda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Bir diğer kursiyer Mustafa Sözüyatarlar ise: “Tarihi bir mekanda ders işliyoruz. Türk Düşünce Tarihi atölyesini, Türk düşüncesinde çok önemli bir yere sahip güzel insanların okulunda gerçekleştirmemiz ayrıca kıymetli” dedi.

Akademi Başkan Güngör ile Kurumsallık Kazanıyor

Türk Düşünce Tarihi eğitmeni KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan ise yaptığı açıklamada: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün nezdinde bir irade ortaya koyularak şehir kimliğine katkıda bulunacak bir eğitim programı oluşturuldu. Kahramanmaraş Akademi’de alanında uzman eğitmen arkadaşımızla Robotik Kodlama’dan, Hüsn-i Hat’a kadar pek çok atölye eğitimleri gerçekleştirdik. Bu güzide mekânda gerçekleşen programların kurumsallaşması noktasında önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.