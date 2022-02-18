Akademi’de Başvuru Süresi Uzatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de bahar dönemi başvuruları devam ediyor. Toplamda 13 farklı branşta verilecek olan eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek olan eğitimlere yaklaşık bin kişi başvuru yaptı. Uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere verilecek eğitimler arasında Proje Atölyesi, Türk Düşünce Tarihi Atölyesi, Osmanlı Modernleşmesi Atölyesi, Safahat Okumaları Atölyesi, Klasik Metinler Nasıl Okunur? Editörlük ve Redaktörlük Atölyesi, Medeniyet Okumaları Atölyesi, Varoluşsal Düşünce Atölyesi, Sosyolojik Düşünme Atölyesi, Düşünce Atölyesi, Dijital Medya Atölyesi, Diksiyon Atölyesi ve Yazı Atölyesi yer alıyor. Kahramanmaraş Akademi’de eğitim almak isteyen kursiyerler 21 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi (https://kahramanmaras.bel.tr) üzerinden kayıt yapabilecek. Yapılan açıklamada eğitimler ve başvurular için bilgi almak isteyen kursiyerlerin 0505 185 20 79 whatsapp Danışma Hattı üzerinden ilgili birimlere ulaşılabileceği belirtildi.

Son Gün 21 Şubat

Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın eğitimlere olan ilgisi bizleri son derece memnun etti. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek olan eğitimlere yaklaşık bin kişi başvuru yaptı. Yaşanan yoğunluk dolayısıyla vatandaşlarımızı mağdur etmemek için başvuru süresini uzatma kararı aldık. Uzman eğitmenlerimiz tarafından 13 farklı branşta düzenlenecek olan eğitimler için son başvuru tarihini 21 Şubat Pazartesi günü olarak belirledik” ifadelerine yer verildi.