Akademi’de Öğrenci Sempozyumu tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” güz dönemini Öğrenci Sempozyumu panelleriyle noktaladı. Sütçü İmam Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyumda toplamda 13 atölyede eğitim alan 44 kursiyer bildirilerini sundu. Sempozyumun son gününde ise Düşünce Atölyesi ile Sinema ve Felsefe Atölyesi panelleri gerçekleştirildi. Düşünce Atölyesi’nin eğitmeni Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Genç başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda, Zehra Betül Yüce “Felsefî Bir Soru/n Olarak İnsan”, Zehra Gül Çalışır “Logos’un Keşfi”, Zeynep Özyeşildağ “Platon’un Mağara Metaforu ve Bize Çağrıştırdıkları” konularına ışık tuttu.

Sinema Konuşuldu

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen bir diğer panel ise Sinema ve Felsefe Atölyesi’nin oldu. Yine Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Genç başkanlığında gerçekleşen oturumda, Hatice Şimşek “Tanrı İnancı İle Kutsal Metinlerin Sinemaya Etkisi”, Ayşe Fatma Yaşar “Kadrajın Düşünceye Yansıttıkları”, Serdar Bahar “Sinemada An’ın Sığındığı İmgeler” isimli bildirilerini dinleyenlerle paylaştı. Eğitmen Genç ise sempozyuma ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2020 yılındaki ilk döneminden bu yana Büyükşehir Belediye’sinin destekleriyle önemli bir aşama kat ettik. Şehir dışından her hafta derslerim için Kahramanmaraş’a yaptığım yolculuk, diğer tüm eğitmen arkadaşlarımın emekleri bir sempozyum oluşturabilecek atmosferi ortaya çıkardı. İlerleyen dönemlerde de kıymetli öğrencilerimizle bir arada olmayı diliyorum” ifadelerini kaydetti.