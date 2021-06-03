Akademi’de yaz dönemi başvuruları başladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi’de yaz dönemi başlıyor. 8 branşta verilecek eğitimler için bugün başlayan çevrimiçi ön başvurularda son tarih 9 Haziran Çarşamba.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 11:49 03.06.2021, 11:56
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de yaz dönemi başlıyor. Akademi eğitimleri kapsamında uzman eğitmenler tarafından toplamda 8 branşta ücretsiz eğitim verilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde verilecek eğitimler arasında; Yazı Atölyesi, Proje Atölyesi, Yeni Medya ve İletişim, Bilim Tarihi, Safahat Okumaları, Somut Olmayan Kültürel Miras Atölyesi, Türk Düşünce Tarihi ve Yunus Emre Okumaları branşları yer alıyor. Bugün itibariyle başlayan ve bir hafta boyunca devam edecek ön başvuruların son tarihi ise 9 Haziran Çarşamba günü olarak belirlendi. Eğitim başvuruları ise https://forms.gle/n9wss4XK1sZU59XdA adresindeki formun doldurulmasıyla çevrimiçi olarak alınıyor.
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