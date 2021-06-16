Akademi’de yeni dönemin ilk ders zili çaldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahramanmaraş Akademi” 9 farklı atölyede 497 kursiyerle yaz dönemine başladı.

KAHRAMANMARAŞ 16.06.2021, 15:13
Akademi’de yeni dönemin ilk ders zili çaldı

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen eğitimlere ilgi yoğun. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” yaz dönemiyle birlikte eğitimlere başladı. Eğitimler; Bilim Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Safahat Okumaları, Yunus Emre Okumaları, Proje Atölyesi, Yazı Atölyesi, Yeni Medya ve İletişim, Somut Olmayan Kültürel Miras Atölyesi, Düşünce Atölyesi/Metin Okumaları olmak üzere 9 farklı branşta uzman eğitmenlerce gerçekleştirilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek eğitimlerde toplamda 497 kursiyer eğitim alacak. İlk dersten yoğun ilgiyle karşılanan eğitimler 31 Temmuz tarihinde tamamlanacak.

Kahramanmaraş Akademi Geleceğe Yatırımdır Kahramanmaraş Akademi’de Proje Atölyesi eğitmenliği yapan Doç. Dr. Selim Somuncu, “Geçmişten günümüze kadar Kahramanmaraş bilim, kültür, sanat ve edebiyatta çok büyük değerler yetiştirmiş, bu alanda ülke çapında bilinen ve saygı duyulan şehirlerden birisidir. Geçmişten gelen bu edebiyat, kültür ve sanat birikiminin günümüzde yeni kuşakta gençlik içerisinde çok ciddi bir potansiyele dönüştüğünü söyleyebiliriz. Kahramanmaraş Akademi, geleceğin bilim, sanat ve kültür insanlarını yetiştirmek adına Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen bir projedir. Kahramanmaraş Akademi, sadece belli bir yaşa veya belirli yeterliliklere sahip kişilere hitap etmiyor. Burada düzenlenen eğitimler 7’den 70’e her yaştan insana hitap etmektedir. Kursiyerlerimize birçok farklı alanda eğitim veriyoruz. Kahramanmaraş Akademi, sadece salt bir akademi değil aynı zamanda atölye boyutu olana dersleri de ihtiva ediyor.

Kahramanmaraş Akademi, tamamen bir vizyon projesidir ve geleceğe yatırımdır” dedi. Çevremdeki Herkese Tavsiye Ediyorum Kahramanmaraş Akademi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerden Fatma Vişne,“Kahramanmaraş Akademi bünyesinde verilen eğitimlere güz ve bahar döneminde katılmıştım. Yaz döneminde de eğitimlerin devam edeceğini öğrenince yine burada eğitim almak istedim. Burada aldığım eğitimlerden son derece memnun kaldım ve çevremdeki herkese Kahramanmaraş Akademi’ye kayıt yaptırmalarını tavsiye ettim. Kahramanmaraş Akademi bünyesinde eğitim alan herkesin bir şekilde buradan faydalandığını ve kendisine çok büyük katkı sağladığını söyleyebilirim. Herkesin mutlaka buraya gelip derslere katılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kültürel ve Sosyal Anlamda Katkı Sağlayacak Kursiyerlerden İdil Övgün Armut, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi gibi anlamlı bir mekânda düzenlen Kahramanmaraş Akademi’de güz döneminde eğitim aldım ve eğitimlerden son derece memnun kaldığım için tekrardan kayıt yaptırdım. Kahramanmaraş Akademi bünyesinde açılan ve her biri birbirinden değerli olan atölyelerde dönemin gereksinimlerine uygun olarak birçok eğitim verilmekte. Verilen bu eğitimlerin şehrimize ve bizlere kültürel, sosyal ve donanımsal anlamda birçok artısı olacağı kanaatindeyim.

Kahramanmaraş’ta Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Haber Merkezi Tel: 0344 228 46 00 (2512) Gsm: 0534 593 74 44 e-mail:haberci@kahramanmaras.bel.tr ikamet eden ve kültürel ve sosyal anlamda kendisine donanım sağlamak isteyen herkesin burada verilen eğitimlere katılmasını tavsiye ediyorum. Bizlere bu güzel imkânları ücretsiz olarak sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

#Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi #Akademi
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