Akçalı mahallesinin su sorunu giderildi!

KASKİ tarafından açılan 75 m derinliğinde sondaj sonucunda saniyede 10 litrelik suya ulaşıldı. Açılan sondaj çalışmasına ilave olarak 1900 m terfi hattı, bir adet depo ve 700 m isale hattı da yapılarak mahallenin içme suyu sorunu giderildi. Akçalı Mahalle Muhtarı Yusuf BALÇIK; yapılan çalışmanın verimli olduğundan ve suyun kalitesinden bahsederek Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin GÜNGÖR ve KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine mahallesi ve şahsı adına teşekkürlerini iletti.