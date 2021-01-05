Akçalı mahallesinin su sorunu giderildi!
Kahramanmaraş'ın içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerinin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturan Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Türkoğlu İlçesi Akçalı Mahallesinde gerçekleştirdiği sondaj çalışması ile içme suyu sorunlarını çözüme kavuşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 05.01.2021, 15:22
KASKİ tarafından açılan 75 m derinliğinde sondaj sonucunda saniyede 10 litrelik suya ulaşıldı. Açılan sondaj çalışmasına ilave olarak 1900 m terfi hattı, bir adet depo ve 700 m isale hattı da yapılarak mahallenin içme suyu sorunu giderildi. Akçalı Mahalle Muhtarı Yusuf BALÇIK; yapılan çalışmanın verimli olduğundan ve suyun kalitesinden bahsederek Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin GÜNGÖR ve KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine mahallesi ve şahsı adına teşekkürlerini iletti.
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