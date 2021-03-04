Akdeniz Aslanlar bir bir eriyor

Kahramanmaraşspor deplasmandan 1 puanla dönüyor

KAHRAMANMARAŞ 04.03.2021, 13:26 04.03.2021, 17:28
Akdeniz Aslanlar bir bir eriyor

Kahramanmaraşspor deplasmanda karşılaştığı Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kaldı. Dakika 16'da öne geçen Kahramanmaraşspor ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarıda ise dakikalar 53'ü gösterdiğinde eski Kahramanmaraşsporlu futbolcu Haluk Türkeri'nin golüne engel olamayan kırmızı-beyazlı takım deplasmandan 1 puanla dönüyor. Son 5 maçta 2 beraberlik 3 mağşubiyet alan Akdeniz Aslanları puanını 28'e çıkararak grupta 11.sırada bulunuyor.
 

Dakika 01: Zonguldak Kömürspor 0-0 Kahramanmaraşspor

Dakika 06: Zonguldak Kömürspor 0-0 Kahramanmaraşspor

Dakika 06: Zonguldak Kömürsporlu Atalay Yıldırım diripling halinde ceza sahasına girdi.  Sert vurduğu top kalecide kaldı.

Dakika 16: Kahramanmaraşspor Hakan Demirci'nin golü ile Zonguldak Kömürspor karşısında 1-0 öne geçti.

Zonguldak Kömürspor 0-1 Kahramanmaraşspor

Dakika 23: Zonguldak Kömürspor'da Atalay Yıldırım ceza sahasının içinde  uygun pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

Dakika 30: Zonguldak Kömürspor 0-1 Kahramanmaraşspor

Dakika 32: Z. Kömürsporlu Hüseyin Yılmaz 20 metreden sert vuruşunda kaleci sonanda kornere çeldi.

Dakika 40: Zonguldak Kömürspor 0-1 Kahramanmaraşspor

Dakika 45: Zonguldak Kömürspor 0-1 Kahramanmaraşspor Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor karşılaşmasında ilk yarı sona erdi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

Dakika 45+2: Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor karşılaşmasında ilk yarı sona erdi.

Zonguldak Kömürspor 0-1 Kahramanmaraşspor

Dakika 46: İkinci yarı başladı.

Zonguldak Kömürspor 0-1 Kahramanmaraşspor

Dakika 53: Z. Kömürsporlu Haluk Türkeri muhteşem bir gol atarak takımına 1-1'lik beraberliği sağladı

Zonguldak Kömürspor 1-1 Kahramanmaraşspor

Dakika 66: Kömüsporlu Emre Kara'nın sağ kanattan yaptığı  ortadaHaluk Türkeri'nin kafası vuruşunda top kalecide kaldı

Dakika 75: Zonguldak Kömürspor 1-1 Kahramanmaraşspor

Dakika 81: Zonguldak Kömürspor'da Batuhan Yılmaz oyundan çıktı yerine Tezcan Gökmen oyuna girdi. Batuhan Yılmaz ise oyundan alındığı için Teknik Adam Barış Şeref'e tepki gösterdi. Şeref ve Yılmaz arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Dakika 81: Barış Şeref, verilmeyen penaltı için hakem Burak Olcar'a çok fazla tepki gösterince kırmızı kartla tribünlere gönderildi.

Dakika 86: Zonguldak Kömürspor'da Emre Kara'nın serbest vuruşunda top az farkla auta çıktı

Dakika 90: Maç bitti.

Zonguldak Kömürspor 1-1 Kahramanmaraşspor

22 PUANLA 12. SIRADA 
Kırmızı-lacivertli temsilcimiz Zonguldak Kömürspor, ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi ile 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Ayrıca Kırmızı lacivertli temsilcimiz kalesinde 35 gol görürken, rakip filelere ise 23 gol kaydetti. 
27 PUANLA 11. SIRADA 
Kahramanmraşaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi ile 27 puanla 11. sırada yer alıyor.  Kahramanmraşspor, kalesinde 35 gol görürken, rakip filelere ise 27 gol kaybetti. 

HAKEMLER: Burak Olcar, Tolga Dede, Vedat Hoşnam

Zonguldak Kömürspor
87. SİNAN ÖREN
67. BERKAN AKDENİZ
4. MUHAMMET YEŞİL
6. YİLMAZ DALER
19. İLKER CİHAN
20. AYKUT EMRE YAKUT
28. HÜSEYİN YILMAZ
5. NEŞET CAN BELLİKLİ
18. ATALAY YILDIRIM
7. EMRE KARA
10. HALUK TÜRKERİ
 Yedekler
13. YÜKSEL EGEMEN YAYLI
9. AHMET HAKAN DEMİRLİ
17. BATUHAN YILMAZ
41. OKTAY POP
50. ENES SUBAŞI
63. RIDVAN BİNGÖL
99. TEZCAN GÖKMEN

Kahramanmaraşspor
25. MURAT HOCAOĞLU
3. MERT ILIMAN
24. KADİR KAAN ÖZDEMİR
72. İSMET KAVUŞTU
71. ORHAN EVCİ
20. ERDEM KOÇAL
54. TALHA MAYHOŞ
55. DOĞANAY KILIÇ
9. HAKAN DEMİRCİ
12. EMİN ALTUNAY
11. BURAK GÖKSEL
 Yedekler
1. AHMET GÜL
46. İSA BALTACI
60. ALİCAN KARADAĞ
19. SEFA SAZ
15. BURAK EMRE BATMAZ
18. SALİM İYİK

#Kahramanmaraşspor #Zonguldak
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