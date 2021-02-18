Akdeniz Aslanları ağır yaralı!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 24’ncü hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Deplasmanda Utaş Uşakspor’a konuk olan ve maçta varlık gösteremeyen Kahramanmaraşspor, rakibine 3-0 mağlup oldu ve Kırmızı Beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip Utaş Uşakspor’a galibiyeti getiren goller, 15’nci ve 76’ncı dakikalarda Mehmet Bektaş ve 28’nci dakikada Mehmet Gürkan Öztürk’ten geldi.