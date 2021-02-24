Akdeniz Aslanları çöküşe geçti

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 25’nci haftanın maçları bugün oynanan birbirinden zorlu maçlarla devam etti. Ligde kötü günler geçiren ve son zamanlarda yönetim krizi yaşayan Kahramanmaraşspor, kendi sahasında Ankara ekibi Hacettepe ile karşı karşıya geldi.

12 Şubat Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-1’lik skor ile Hacettepe lehine sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28’nci dakikada Ahmet Arda Tuzcu ve 56’ncı dakikada Furkan Temir kaydetti. Kahramanmaraşspor’un tek sayısı ise 75’nci dakikada Talha Mayhoş’tan geldi.

Kahramanmaraşspor'da İbrahim Koca 90+5'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.