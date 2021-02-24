Akdeniz Aslanları çöküşe geçti
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 25’nci haftasında Kahramanmaraşspor ile Hacettepe karşı karşıya geldi. Zorlu maçta gülen taraf 2-1’lik skor ile konuk ekip Hacettepe oldu.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 25’nci haftanın maçları bugün oynanan birbirinden zorlu maçlarla devam etti. Ligde kötü günler geçiren ve son zamanlarda yönetim krizi yaşayan Kahramanmaraşspor, kendi sahasında Ankara ekibi Hacettepe ile karşı karşıya geldi.
12 Şubat Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-1’lik skor ile Hacettepe lehine sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28’nci dakikada Ahmet Arda Tuzcu ve 56’ncı dakikada Furkan Temir kaydetti. Kahramanmaraşspor’un tek sayısı ise 75’nci dakikada Talha Mayhoş’tan geldi.
Kahramanmaraşspor'da İbrahim Koca 90+5'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Son 3 maçından da sahadan yenildi ile ayrılan Kahramanmaraşspor, haftayı 27 puan ile tamamlarken, düşme potasında yer alan Hacette ise, kazandığı kritik 3 puan ile adeta nefes aldı ve puanını 16’ya yükselterek 16’ncı sıraya tırmandı.
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