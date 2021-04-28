Akdeniz Aslanları deplasmanda Üzdü!

Akdeniz Aslanları deplasmanda Ankara Demir Spor’a 84.dakika da kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup oldu.

Ankara Demir Spor’a galibiyeti getiren golü Harun Aydın kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kahramanmaraşlı Teknik Direktör Osman Bozkurt, Akdeniz Aslanları ile anlaşmasının ardından 1 galibiyet 2 mağlubiyet almış oldu.