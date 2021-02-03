Akdeniz Aslanları evinde galip geldi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 21’nci haftasında Kahramanmaraşspor, evinde ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor’u 1-0 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Kahramanmaraşspor, ligin 21’nci haftasında kendi sahasında Anagold 24 Erzincanspor’u konuk etti. Kritik karşılaşma Kahramanmaraşspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve Kırmızı Beyazlı ekip hanesine önemli bir 3 puan yazdırdı.

Kahramanmaraşspor’a galibiyeti getiren golü 38’nci dakikada yeni transfer Salim İyik kaydetti.

Bu sonuçlarla birlikte Kahramanmaraşspor puanını 26’ya yükseltirken, 24 Erzincanspor ise 37 puanda kaldı.