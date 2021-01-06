Akdeniz Aslanları evinde kükredi!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 19’ncu hafta maçlarının heyecanı oynanan birbirinden zorlu maçlarla devam etti. Devam eden haftada kendi sahasında ligin zorlu ekiplerinden Amed Sporti’i konuk eden Kahramanmaraşspor, İbrahim Koca’nın 81’nci dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmasını bildi.

Kahramanmaraşspor’da Yakup Ramazan Zorlu 45+1'de, Amed Sportif’te ise Mansur Çalar 90+2'de gördükleri kırmızı kart ile takımlarını 10 kişi bıraktı.