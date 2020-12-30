Akdeniz Aslanları galibiyeti koruyamadı!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 18’nci haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada taraflar sahada 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 18’nci hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Ligin 2 zorlu ekibi olan Sancaktepe Futbol Kulübü ile Kahramanmaraşspor 15 Temmuz Stadı’nda karşı karşıya geldi ve maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Galibiyeti 89’ncu dakikada kaybeden Kahramanmaraşspor’un golünü 21’nci dakikada Halil Uysal kaydederken, ev sahibi ekip Sancaktepe Futbol Kulübü’nün sayısı ise 89’ncu dakikada Mehmet Dingil’den geldi.

Bu sonuçlarla birlikte ligde galibiyet özlemini 5 maça çıkartan Kahramanmaraşspor puan hanesini 17’ye çıkarttı ve 12’nci sırada yer aldı. Ev sahibi Sancaktepe Futbol Kulübü ise, son dakikalarda koparttığı kritik 1 puan ile puanını 21’e çıkarttı ve lig tablosunda 9’ncu sırada yer aldı.