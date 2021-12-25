Akdeniz Aslanları ilk devreyi beraberlikle kapattı!

Kırmızı beyazlılar sezonun ilk devresini Manisa temsilcisi Turgutluspor deplasmanında beraberlikle kapattı.

Kahramanmaraşspor’un eksik kadroyla gittiği deplasmanda ortada geçen bir müsabaka oldu. İki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı ve takımlar birer puana razı oldu.

Manisa’da Turgutlu’ya konuk olan Akdeniz Aslanları bu karşılaşmanın ardından ilk devreyi 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 8 puanla 19.sırada tamamladı.