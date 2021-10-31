Akdeniz aslanları kötü gidişata dur diyemiyor!

Şehrimizi 2.ligde temsil eden Kahramanmaraşspor, Ceyhan İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşma da Ankaraspor 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı Beyazlılar ilk yarısında karşılıklı atanların olduğu maçta dakikalar 31’i gösterdiğinde Erdal Öztürk’e dur diyemedi ve Ankaraspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya istekli başlayan Kahramanmaraşspor ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bir türlü bulamadı.

Dakikalar 74’ü gösterdiğinde Akdeniz Aslanları’nda kaptan Ramazan Övüç kırmızı kart görürken Ankaraspor’da golü atan oyuncu Erdal Öztürk’te 77.dakika da ikinci sarıdan kırmızıyı kartı gördü.

İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.