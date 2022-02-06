Akdeniz Aslanları öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı!
Şehrimizi TFF 2.ligde temsil eden Kahramanmaraşspor 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Sarıyer ile 2-2 berabere kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 15:25
Akdeniz Aslanları ilk yarıyı 8.dakika da Can Erdem, 22.dakika da ise Yakup Ramazan Zorlu’nun attığı gollerle önde kapattı.
İkinci yarı da ise Sarıyer oyuna hızlı başladı ve 46.dakika da Bertul Kocabaş, 50.dakika da Taha Yalçıner’in attığı gollerle skoru eşitledi. Ve karşılaşma bu şekilde sona erdi.
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