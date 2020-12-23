Akdeniz Aslanları son dakikada yıkıldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 16’ncı hafta maçları heyecanı oynanan birbirinden zorlu karşılaşmalarla devam etti. Haftayı Ergene Velimeşespor deplasmanında geçiren Kahramanmaraşspor, sahadan 1-0’lık yenilgi ile ayrıldı.

Ev sahibi ekip Ergene Velimeşespor’un golünü 90+4’ncü dakikada penaltıdan İbrahim Fatih Dilek kaydetti.

Bu sonuçlarla birlikte 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Ergene Velimeşespor puanını 13’e yükseltirken, Kahramanmaraşspor ise aldığı bu yenilgi ile haftayı 15 puan ile 13’ncü sırada tamamladı.