Akdeniz Gazeteciler Cemiyetinin yeni bürosu hizmete açıldı!
20 Eylül’de yapılan olağanüstü kongreyle 3 aday arasından Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti başkanlık görevine seçilen Serkan Ercüment Kuzu seçimde verdiği vaatlerini yerine getirmeye başladı.
20 Eylül’de yapılan olağanüstü kongreyle 3 aday arasından Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti başkanlık görevine seçilen Serkan Ercüment Kuzu seçimde verdiği vaatlerini yerine getirmeye başladı.
Bu kapsamda Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni bürosu hizmete açıldı.
Açılışa kent protokolü, cemiyetin yönetim kurulu ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.
Açılış saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşı’nın okunmasıyla başladı.
İlk olarak açılışta Başkan Kuzu bir konuşma gerçekleştirdi.
Açılışta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de konuştu.
Konuşmaların ardından açılış töreninde kurdele kesimi gerçekleştirildi.
Kurdele kesiminin ardından katılım sağlayan kent protokolü ve siyasi parti temsilcileri açıklamalarda bulundu.
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