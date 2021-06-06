Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’ndan Aksu TV’ye ziyaret!

Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, gelen misafirleri ağırlayarak Aksu TV’yi binasını gezdirdi.

Yayın kalitesi ve çalışma prensibi bakımından Aksu TV’ye hayran kaldığını belirten Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, Standarttı yüksek bir yayın kuruluşu olduğunuzu görmek beni çok mutlu etti dedi.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Onursal Başkanı Mevlüt Yeni, Aksu TV’nin kendisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aslan Deveboynu, Kahramanmaraş’ın görünür yüzü olan Aksu TV’yi başarısından dolayı tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi.

Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, ”Gaye Hanım ve Mevlüt Bey’i kanalımızda ağırlamaktan çok memnun kaldık” dedi.

HABER: MEHMET DEVECİ