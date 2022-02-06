Akdeniz Off-Road Şampiyonası için gala gecesi düzenlendi!

Kervanhan’da düzenlenen gala gecesine Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Kurulu Üyesi Metin Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mustafa Orak, Akdeniz Bölgesinde kulüp başkanları ve sporcular katılım sağladı.

Şampiyona da dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından gala gecesinde özel röportajlar gerçekleştirildi.