Akdeniz Off-Road Şampiyonası ödül töreni
Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın 3. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı. Off-Road Kupası 3'üncü Ayak Final Yarışları Ödül Töreni
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2021, 11:06 20.12.2021, 12:12
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı kentlerinden 21 araçla 42 sporcu yarıştı.
Şampiyona sonunda genel klasmanda Osmaniye'den Mehmet Demirel ve Hilmi Demirel ikilisi birinci olurken, Antalya'dan Serkan Sivri ve Ali Seydihan Kıvrak ikinciliği, Konya'dan Haceli Şam ve Caner Bal ise üçüncülüğü elde etti.
Dereceye girenlere ödülleri, kentte bir otelde düzenlenen törenle TBMM İçişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç tarafından takdim edildi.
Namaz Vakti 20 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. Kocaelispor
|17
|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|17
|8