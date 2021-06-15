“Akdeniz Şıklığı” Fransa şampiyonunun üzerinde parlayacak!

Kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz gibi milli yıldızlarımızı bulunduran ve 2020-2021 sezonunda Fransa Birinci Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayan Lille kulübünün takım elbise sponsorluğunu üstlenen Piserro, Akdeniz şıklığını Fransa’da da yansıtacak.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Piserro Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kısakürek, “Hem ülkemiz için hem memleketimiz için özverimizi ortaya koymayı sürdüreceğiz. Bütün dünyayı su alsa, deniz altında da kalsak biz deniz altında da elbise ve ceket üretip satmaya devam edeceğiz” dedi.