Akdeniz tecrübesi doğu anadolu’da can kurtaracak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, tecrübe aktarımı çerçevesinde önemli bir dayanışma adımı attı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uzman balık adam kadrosu, Hakkâri Yüksekova İtfaiyesi personeline zorlu bir dalgıçlık eğitimi verdi. Kentin irili ufaklı barajlarında 5 gün boyunca verilen eğitimler yoğun bir tempoyla gerçekleşti. Eğitimler kapsamında, su altındaki çeşitli beceriler, arama – kurtarma yöntemleri, dalış teçhizatlarının kullanımı ve bakımı, müdahale stratejileri gibi çeşitli konular işlendi. Yüksekova İtfaiyesi personeli Mazlum Yaşar dalışların çok verimli ve faydalı geçtiğinin belirterek, “Özveri gerektiren bu yüksek riskli görev, insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. İtfaiyecilik, çok kutsal bir meslek ve bizler bu görevi severek icra ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile yaptığımız bilgi ve tecrübe paylaşımı bizlere çok şey kattı. Bizlere bu imkânı sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere tüm Büyükşehir İtfaiyesi’ne teşekkür ederim” dedi.