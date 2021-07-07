Akdeniz’in en büyük millet bahçesi gün sayıyor
Toplam 300 dönüm alanıyla Akdeniz’in en büyüğü olacak Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde kaba inşaat tamamlandı. Bitkilendirme çalışmalarının sürdüğü 70 Milyon TL’lik dev yatırımın Ekim ayı itibariyle tamamlanması öngörülüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kılavuzlu Barajı mevkiinde inşa edilen ve toplam 300 bin metrekarelik alana sahip olacak tesis Akdeniz Bölgesi’nin en büyük millet bahçesi konumunda. Kaba inşaatı tamamlanan rekreasyon alanı Türkiye’de 2023 yılına kadar inşa edilecek 303 millet bahçesi arasında da 6. sırada yer alıyor. Büyüklüğü ve sosyal donatılarıyla göz dolduran Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde yeşil alan, yürüyüş yolları, yeme içme mekânları, halı saha, oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, amfi tiyatro ve suni gölet de yer alacak.
Çalışmalar Hızla Sürüyor
Proje sahasının 300 dönümlük devasa alanında kaba inşaat tamamlandı. Sert zemin, bitkilendirme ve spor sahalarında yüzey kaplamaları ise sürüyor. Kurban bayramı sonrası ince işçiliklerin başlayacağı ve yapı elemanlarının kullanıma hazır hale getirileceği tesisin Ekim ayına kadar tamamlanması öngörülüyor. Yaklaşık yüzde 70 seviyesinde yapımı gerçekleştiği ifade edilen proje, herhangi bir aksaklığın oluşmaması durumunda yılın son çeyreğinde vatandaşların hizmetine girecek.
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