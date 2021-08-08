Akdeniz’in Karadeniz’i Kalekaya!

Halihazırda bin dönümde yapılan fındık üretiminin 2 bin dönüme çıkarılması hedefleniyor. Karadeniz fındığından daha iri olan Maraş fındığı, yöre halkının temel geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Onikişubat ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Kalekaya Mahallesinde fındık hasadı yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vatandaşlarla birlikte fındık topladı

Burada açıklamalarda bulunan başkan Güngör : “Kahramanmaraş birçok tarım çeşitliliğine sahip. Hamdolsun 3 bine kadar çıkan rakım farklılığı, havası suyu şehrimizde fındık, fıstık, narenciye ve daha birçok tarım ürününün yetişmesini sağlıyor. Karadeniz’de ağırlıkla yetiştirilen fındık, şehrimizde de mevcut. Allah bize doğal her türlü güzelliği nasip etmiş. Hemşehrilerimin hasatlarının bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.