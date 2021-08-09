Akdeniz’in kayak merkezine 26 Milyon TL yatırım gerçekleşti…
Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üstyapı projeleriyle baştan aşağı yenilediği Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Bungalov Evler de tamamlanıyor. Farklı ebatlarda inşa edilen 25 modern konaklama tesisi, kış sezonunda ziyaretçilerine konforu yaşatacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm bölgelerini katma değerli yatırımlarla canlandırıyor. Bu kapsamda, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne yapılan projeler de bölgenin çehresini değiştirdi. Ulaşımın kesintisiz şekilde sağlandığı ve kayak donatılarının iyileştirildiği tesiste, yeni ticari ve konaklama merkezleri de oluşturulmuştu. Alt ve üstyapı çalışmaları için toplamda 26 Milyon TL bütçe ayrılan bölgede, “Bungalov Evler” de tamamlanıyor. Farklı ebatlarda 25 adet olarak yapımı gerçekleştirilen modern konaklama tesisinin iç mekânlarında son rötuşlar yapılırken, kış sezonunda hizmet vermesi hedefleniyor.
4 Mevsim Yedikuyular
Akdeniz bölgesi ve çevre illerin en ulaşılabilir kış turizmi tesislerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’nin ilerleyen süreçte 12 ay esasına göre hizmet vermesi hedefleniyor. Sahip olduğu coğrafyayla trekking, yürüyüş, dağ bisikleti gibi birçok spor dalının da gerçekleştirilebileceği bölgede konaklama hizmetinin de sağlanmasıyla yıllık 500 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Ayrıca Bedesten Çarşısı ile bölgenin onlarca lezzeti de misafirlerin beğenisine sunulacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0