Akdeniz’in kayak merkezine 26 Milyon TL yatırım gerçekleşti…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm bölgelerini katma değerli yatırımlarla canlandırıyor. Bu kapsamda, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne yapılan projeler de bölgenin çehresini değiştirdi. Ulaşımın kesintisiz şekilde sağlandığı ve kayak donatılarının iyileştirildiği tesiste, yeni ticari ve konaklama merkezleri de oluşturulmuştu. Alt ve üstyapı çalışmaları için toplamda 26 Milyon TL bütçe ayrılan bölgede, “Bungalov Evler” de tamamlanıyor. Farklı ebatlarda 25 adet olarak yapımı gerçekleştirilen modern konaklama tesisinin iç mekânlarında son rötuşlar yapılırken, kış sezonunda hizmet vermesi hedefleniyor.

4 Mevsim Yedikuyular

Akdeniz bölgesi ve çevre illerin en ulaşılabilir kış turizmi tesislerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’nin ilerleyen süreçte 12 ay esasına göre hizmet vermesi hedefleniyor. Sahip olduğu coğrafyayla trekking, yürüyüş, dağ bisikleti gibi birçok spor dalının da gerçekleştirilebileceği bölgede konaklama hizmetinin de sağlanmasıyla yıllık 500 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Ayrıca Bedesten Çarşısı ile bölgenin onlarca lezzeti de misafirlerin beğenisine sunulacak.