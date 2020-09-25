Akdeniz’in son incisi Pazarcık’ta dev turizm hamlesi başladı. Tarih meraklılarını Pazarcık’a çekecek olan kazı çalışmaları bu ay itibariyle başlıyor. Pazarcık’ın Bağdınısağır Mahallesi sınırı içerisindeki Kırkmağaralar olarak bilinen ve içerisinde 40’a yakın Roma dönemine ait kaya mezarlarının bulunduğu alan turizme kazandırılacak.

Konuyla yakından ilgilenen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, yaptığı girişimlerin sonucunu aldı. İlçesinin turizmden de hakettiği payı almak için gayret gösteren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “İlçemizde bir tarih var ve bu tarihin gün yüzüne çıkması için startı verdik. Binlerce yıldır toprak altında kalan bu bölge gün yüzüne çıkıp turizme kazandırıldığında tüm hemşerilerimiz kazanacak.

Bilindiği üzere Pazarcık ilçemiz önemli bir ana arter kavşağındadır. Adıyaman’a giden tur otobüsleri ve Kahramanmaraş’tan Gaziantep ve Şanlıurfa bölgesine giden tur otobüsleri ilçemiz sınırları içerisinden geçmektedir. İnşallah 40’a yakın Roma Döneminden kalma kaya mezarlarını ortaya çıkartırsak, bu tur otobüslerinin hepsini ilçemizde de konaklatabiliriz.

Ayrıca bu kaya mezarları ilçemizin ekonomisi için de çok iyi olacak. Duyurusunu iyi yaparak Türkiye’nin birçok noktasından turist getireceğimize inanıyoruz. Çünkü artık tarih turizmi ön planda ve biz de hak ettiğimizi almak istiyoruz. İlçemize insan giriş çıkışının sağlanmasıyla ilçe halkımızın ekonomisinde de önemli ölçüde farklılık olacaktır.” Dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ayrılan ödenekle ilk kazmanın bu ay içerisinde vurulacağını belirten Başkan Yılmazcan, Belediye olarak da çalışmaları yakından takip ettiklerini ve kazı işlerine destek olacaklarını söyledi.