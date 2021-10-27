Akdere Afşin-Elbistan İçme Suyu İsale Hattı Projesi!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından, “Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT-II) Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi” kapsamında, Elbistan ve Afşin ilçelerinde yapılması planlanan ve Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından 33 Milyon Avro bütçe ile finanse edilecek olan “Elbistan İçme Suyu Şebeke Projesi ve Akdere Afşin-Elbistan İçme Suyu İsale Hattı Projesi” için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 19:43 27.10.2021, 19:47
Akdere Afşin-Elbistan İçme Suyu İsale Hattı Projesi!

Paydaş kurum temsilcileri ve projeden etkilenecek mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet KAVAK “Belediye hizmetleri gelen mülteci akınıyla beraber ve nüfus büyüdükçe içme suyu ihtiyacı ve kullanılmış suların atılmasıyla kanalizasyon ihtiyacı doğuyor. Elbistan ve Afşin nüfusuna göre ortalama 10 yıl ileriye baktığımızda mevcut altyapısı kaldırmayacaktır. Elbistan ve Afşin ilçemizin içme suları terfi ile verilmekte bu da elektrik masrafı oluşturmaktadır. AB hibe kaynağı Dünya Bankası ve İller bankası finansörlüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan projeyle birlikte mevcut altyapının yenileme, FRIT-II projesiyle Akdere İçmesuyu İsale hattı yapımı ile birlikte Elbistan ve Afşin ilçemize temiz, sağlıklı içme suyunu kazandırmış olacağız. ” diye konuştu. 

Genel Müdür Ahmet Kavak’ın ardından Müşavir Firma temsilcisi Çevre Mühendisi Emre Tanrıverdi proje ile ilgili Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı ve Paydaş Katılım Planı kapsamında bilgilendirmeler yaptı.

Program soru cevap ile devam etti; Afşin Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedir Aslaner “Mahallesinde yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarından memnun olduğunu çalışma neticesinde sorunların çözüldüğünü söyleyerek başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ve KASKİ Genel Müdürlüğü ekibine teşekkürlerini ilettiler.​

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