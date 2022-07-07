Akdo bayram hazırlıklarını tamamladı!
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren AKDO Kurban Bayramı’nda da yine Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 16:35 07.07.2022, 16:48
Bayrama sayılı günler kaldı. Akdo ailesi de vatandaşların ağızlarının tatlanması için birbirinden çeşitli tatlıları maharetli ustaların elleriyle hazırladı.
Bayram şekerinden pastaya, çikolatalardan tatlılara, Maraş çöreğinden fıstık ezmesine kadar birçok çeşit sizleri bekliyor.
Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik bayram tatlıları ve çalışmalarla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
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|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
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|59
|8. Karagümrük
|38
|57
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|54
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|20
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|O
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|36
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|36
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|36
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|36
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|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
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|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
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|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
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|38
|52
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|38
|51
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|38
|51
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|38
|49
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|38
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|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
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|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
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|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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|38
|31