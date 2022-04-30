Akdo bayram hazırlıklarını tamamladı!

Akdo, Ramazan ayı boyunca vazgeçilmez tatlıları günlük, sıcak ve taze olarak vatandaşların hizmetine sundu.

Şimdi ise bayrama hazır bir şekilde tatlı, pasta, çikolata ve bayram şekerleriyle müşterilerini bekliyor.

Bayram hazırlığıyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik “tatlı, pasta, çikolata ve bayram şekerlerimiz hazır. Şeker tadında bayram geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Akdo şubelerimize bekliyoruz” sözlerine yer verdi.