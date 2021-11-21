AKDO evinde haftasonu kahvaltı keyfi!
Müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan AKDO birbirinden farklı menü ve tatlarıyla hafta sonu kahvaltısında misafirlerini ağırlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 12:17 21.11.2021, 12:50
Kahramanmaraş'ın markası haline gelen, şehir içinden ve şehir dışından vatandaşların uğrak yeri olan AKDO, damak tadına birbirinden özel lezzetleriyle hitap etmeye devam ediyor.
Müşteri memnuniyeti ilk sırada tutan AKDO, birbirinden farklı menü ve tatların yanı sıra, hafta sonlarında kahvaltısıyla misafirlerini ağırlıyor.
Hafta sonu kahvaltılarını AKDO evinde yapan vatandaşlar AKDO mutfağından ve fiyatlarından bir hayli memnun.
Namaz Vakti 21 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Alanyaspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|12
|23
|5. Başakşehir
|13
|21
|6. Galatasaray
|12
|21
|7. Beşiktaş
|13
|20
|8. Fenerbahçe
|12
|20
|9. Karagümrük
|12
|19
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Erzurumspor
|12
|25
|5. Bandırmaspor
|12
|22
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|11
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Man City
|11
|23
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. M. United
|12
|17
|8. Brighton
|12
|17
|9. Crystal Palace
|12
|16
|10. Tottenham
|11
|16
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|13
|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6