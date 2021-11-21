AKDO evinde haftasonu kahvaltı keyfi!

Kahramanmaraş'ın markası haline gelen, şehir içinden ve şehir dışından vatandaşların uğrak yeri olan AKDO, damak tadına birbirinden özel lezzetleriyle hitap etmeye devam ediyor.



Müşteri memnuniyeti ilk sırada tutan AKDO, birbirinden farklı menü ve tatların yanı sıra, hafta sonlarında kahvaltısıyla misafirlerini ağırlıyor.

Hafta sonu kahvaltılarını AKDO evinde yapan vatandaşlar AKDO mutfağından ve fiyatlarından bir hayli memnun.