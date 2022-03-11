AKDO, geniş ürün yelpazesi ile misafirlerini kalbinde özel yer edindi

Vatandaşlara sağlıklı ürünler sunmak için ar-ge çalışmalarına devam eden AKDO, çölyak hastaları için glütensiz ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Böyle bir hizmeti sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten AKDO Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik, glütensiz ürünlerden faydalanmak isteyenleri tüm AKDO şubelerine beklediklerini söyledi.