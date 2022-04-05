AKDO, her zaman en tazesini, en lezzetlisini müşterilerine itina ile hazırlıyor

Ramazan ayı’nın vazgeçilmez tatlıları ise Akdo’da günlük, sıcak ve taze olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Aksu Haber ekibi olarak tatlıların nasıl yapıldığını aşama aşama sizler için kayıt altına aldık.

Pasta ve Tatlı Ustası İsmail Elmas, “her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da en özel tatlılarımızı müşterilerimiz için hazırlamaya devam ediyoruz.” Diye konuştu.