AKDO, her zaman en tazesini, en lezzetlisini müşterilerine itina ile hazırlıyor
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren Akdo, kentin lezzetlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarına devam ederken müşterilerine farklı lezzetler sunmak için çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2022, 15:31 05.04.2022, 16:18
Ramazan ayı’nın vazgeçilmez tatlıları ise Akdo’da günlük, sıcak ve taze olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.
Aksu Haber ekibi olarak tatlıların nasıl yapıldığını aşama aşama sizler için kayıt altına aldık.
Pasta ve Tatlı Ustası İsmail Elmas, “her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da en özel tatlılarımızı müşterilerimiz için hazırlamaya devam ediyoruz.” Diye konuştu.
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
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|O
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|29
|47
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|28
|42
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|29
|40
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|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
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|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
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|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
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|30
|32
|15. Elche
|30
|32
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|30
|29
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|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
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|30
|22