Akdo, maraş çöreği’ne farkını kattı!
Kahramanmaraş’ın lezzetlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarına devam eden Akdo, Maraş Çöreğine farkını kattı.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2021, 10:16 03.10.2021, 10:23
Kentin yöresel ve doğal lezzeti Maraş Çöreğine tereyağ ve tahin lezzetini ekleyerek Kahramanmaraş’taki ve bölgedeki şubelere gönderen Akdo, müşterilerine muhteşem bir lezzet ulaştırıyor.
Kahramanmaraş’ın yöresel lezzeti Maraş Çöreğine farklı bir lezzet kattıklarını dile getiren Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik “tereyağ ve tahinin buluşmasıyla ortaya eşsiz bir lezzet çıktı” diye konuştu.
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