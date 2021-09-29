Akdo, özel lezzetler için yatırımlarına devam ediyor!

Özellikle kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yatırımlarına Kahramanmaraş’ta ve çevre illerde devam eden Akdo, yöresel lezzetleri ve Maraş dondurmasını müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana ve Şanlıurfa gibi çevre illerde şubelerini müşterilerinin hizmetine sunan Akdo’yla ilgili açıklamalarda bulunan Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik “şehrimizin yöresel ve özel lezzetlerini çevre illerdeki şubelerimizde müşterilerimizin hizmetine sunduk. İlk günden bu yana kendimizi geliştirerek en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.