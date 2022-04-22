Akdo Sarayı, ramazan ayında vatandaşlara hizmet vermeye başladı
Türkiye’de ve dünyada büyümeye devam eden Akdo Binevler bölgesine açtığı Akdo Sarayı, ramazan ayı itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 13:45 22.04.2022, 14:23
İşletme içerisinde bin kişilik kapasiteye sahip olan Akdo Sarayı, bünyesinde verdiği hizmetle en gözde mekânlar arasında şimdiden yerini alırken, vatandaşlar iftar akşamlarında yoğun ilgi gösteriyor.
Özellikle saray ve dünya mutfağındaki lezzetleri eşsiz sunumuyla vatandaşların beğenisine sunan Akdo Sarayı, bölge halkının ihtiyacına anında karşılık veriyor.
Konuyla ilgili konuşan Akdo Binevler Saray Şubesi İşletme Sorumlusu İlyas Küçükkaya, burada verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.
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